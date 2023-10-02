Пауза слишком затянулась. Зеленский призывает к усилению санкционного давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров иностранных дел государств-членов ЕС призвал международных партнеров к усилению санкционного давления на Россию. По словам Зеленского, существующих санкций не хватает для остановки российской агрессии и атак на города Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил, что рост количества ударных дронов и авиаударов российских террористов свидетельствует о неэффективности существующих санкционных мер. Он призвал к большей совместной работе по предотвращению обхода санкций и остановке поставок в Россию, способствующих ее военному производству.

"Нужно активизировать работу и по новому санкционному пакету Евросоюза. Любые санкционные паузы увеличивают время российской агрессии, а пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал партнеров к введению санкций против российской атомной отрасли из-за ее действий на Запорожской атомной станции и с целью обеспечения безопасности использования сомнительных российских атомных технологий.

По словам Зеленского, важно также расширение санкционного давления на другие сектора экономики России, а также на Иран, который поставщики ударных беспилотников и оборудования и химикатов, которые могут быть использованы врагом в войне.

Санкции против РФ: когда будет 12-й пакет

Заметим, что Европейский Союз уже готовит новый санкционный пакет против России, который может быть представлен в первой половине октября или во время саммита ЕС-США. Он может включать в себя запрет на покупку российских алмазов и использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине.

Не так давно к санкциям Европейского Союза присоединилась и Швейцария. Она ввела собственные ограничения в отношении компаний, поставляющих России иранские беспилотники и комплектующие детали к ним.

Однако ЕС не планировал вводить санкции против российской государственной компании "Росатом". В ЕС считают, что они не принесут независимость от российских энергоносителей.

Напомним, Совет Европейского Союза 23 июня принял 11 пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций. Пакет также сфокусирован на том, чтобы помешать РФ обходить действующие ограничения.