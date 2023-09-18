ЕС готовит 12-й пакет санкций против России: что в него войдет

Европейский Союз готовит новый санкционный пакет против России, который может быть представлен уже в первой половине октября или на саммите ЕС-США, запланированном на следующий месяц. Он может включать в себя запрет на покупку российских алмазов и использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что "Большая семерка" (G7) также разрабатывает план запрета на покупку российских алмазов, поэтому новый пакет санкций может стать более болезненным для России, поскольку алмазы – один из основных экспортных товаров РФ.

Согласно информации, предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе столкнулись сопротивление ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, утверждавшая, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другое место.

Механизм G-7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и постепенного косвенного запрета.

Кроме того, использование средств от замороженных активов российского Центробанка для помощи Украине может ослабить российскую экономику и поддержать Украину в борьбе с российским агрессором.

Сообщается, что некоторые страны ЕС, включая Польшу и страны Балтии, хотят пойти еще дальше и призывают ввести дополнительные санкции в отношении СПГ и ИТ-услуг. Они также призвали ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки неоднократно встречали сопротивление, поскольку слишком многие государства-члены выступают против.

Известно, что ЕС не планировал вводить санкции против российской государственной компании "Росатом". В ЕС считают, что они не принесут независимость от российских энергоносителей.

Согласно документу, с которым ознакомилось Bloomberg News, Польша хочет усилить санкции в отношении некоторых товаров, принятых в предыдущих пакетах. Ее предложения включают снижение квот на импорт синтетического каучука, повышение эффективности ограничений на сталь и введение запрета на жесткий каустический натр. Также Варшава добивается нового пакета санкций против Белоруссии.

Издание отмечает, что любой новый пакет, вероятно, будет включать в себя дальнейшие шаги именно для подавления возможности России обойти предыдущие санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предупреждала, что ЕС "серьезно относится" к санкциям и планирует запретить экспорт определенных товаров в третьи страны, если есть доказательства того, что он идет в обход санкций в Россию.

Это подтверждает и позиция некоторых европейских стран, утверждающих, что новых санкций, которые можно ввести против России, осталось немного.

Напомним, Совет Европейского Союза 23 июня принял одиннадцатый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, направленных на ужесточение существующих санкций. Пакет также сфокусирован на том, чтобы помешать РФ обходить действующие ограничения.