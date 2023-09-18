ЄС готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

Європейський Союз готує новий санкційний пакет проти Росії, який може бути представлений вже в першій половині жовтня або під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць. Він може включати заборону на купівлю російських алмазів та використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Видання зазначає, що "Велика сімка" (G7) також розробляє план заборони на купівлю російських алмазів, тому новий пакет санкцій може стати більш болючим для Росії, оскільки алмази – один з основних експортних товарів РФ.

Згідно з інформацією, попередні спроби накласти санкції на російські дорогоцінні камені в Європі наштовхнулися на опір провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, яка стверджувала, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінними каменями в інше місце.

Механізм G-7 спрямований на відстеження дорогоцінних каменів через кордони, а також на запровадження прямої заборони на покупки з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово.

Крім того, використання коштів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні може послабити російську економіку та підтримати Україну в її боротьбі з російським агресором.

Повідомляється, що певні країни ЄС, включаючи Польщу та країни Балтії, хочуть піти ще далі і закликають запровадити додаткові санкції щодо СПГ та ІТ-послуг. Вони також закликали ввести обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби неодноразово зустрічали опір, оскільки занадто багато держав-членів виступають проти.

Відомо, що ЄС не планував вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом". У ЄС вважають, що вони не принесуть незалежності від російських енергоносіїв.

Згідно з документом, з яким ознайомилося Bloomberg News, Польща хоче посилити санкції щодо деяких товарів, прийнятих у попередніх пакетах. ЇЇ пропозиції включають зниження квот на імпорт синтетичного каучуку, підвищення ефективності обмежень на сталь і введення заборони на твердий каустичний натр. Також Варшава домагається нового пакету санкцій проти Білорусі.

Видання зазначає, що будь-який новий пакет, ймовірно, включатиме подальші кроки саме для придушення можливості Росії обійти попередні санкції ЄС через треті країни, такі як Об’єднані Арабські Емірати та Туреччина.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн попереджала, що ЄС "серйозно ставиться" до санкцій і планує заборонити експорт певних товарів в треті країни, якщо є докази того, що він йде в обхід санкцій до Росії.

Це підтверджує і позиція деяких європейських країн, які стверджують, що нових санкцій, які можна ввести проти Росії, залишилося небагато.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 23 червня прийняла одинадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення існуючих санкцій. Пакет також сфокусований на тому, щоб завадити РФ обходити діючі обмеження.