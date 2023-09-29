Швейцария ввела санкции против поставщиков иранских дронов в Россию

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза и ввела собственные ограничения в отношении компаний, поставляющих России иранские беспилотники и комплектующие детали к ним.

Об этом пишет Вloomberg.

Согласно заявлению правительства Швейцарии, продажа, поставка, экспорт и транзит компонентов, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов по Ирану, теперь запрещены, а физические и юридические лица, связанные с программой беспилотников, попали под санкции.

Новые санкции предусматривают ограничение в путешествиях и замораживание активов лиц, причастных к доставке комплектующих в беспилотки в Россию.

Согласно заявлению, новые ограничения, введенные против Ирана, направлены на возможность России использовать иранские беспилотники в войне против Украины.

Иранские дроны в Украине: как реагирует мир

Напомним, 20 июля Совет Евросоюза принял новые ограничительные меры против Ирана, учитывая, что страна поддерживает агрессивную захватническую войну России против Украины. Новые санкции запрещают экспорт в Иран деталей, используемых для производства беспилотников.

США также присоединились к ЕС и пытаются заставить Иран прекратить поставки беспилотных летательных аппаратов в Россию в рамках договоренности между Вашингтоном и Тегераном по поводу деэскалации напряженности и сдерживания длительного ядерного кризиса.

США хотят, чтобы Иран прекратил поставки России беспилотников, используемых Москва в войне в Украине, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов.

Накануне Брюссель предупредил европейские компании и правительства о том, что он может запретить продажу определенных компонентов в Турцию и другие страны, откуда Иран и Россия поставляют запчасти для беспилотников и другого оружия, наносящего удары по украинским городам.