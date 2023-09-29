Швейцарія ввела санкції проти постачальників іранських дронів до Росії

Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу і ввела власні обмеження щодо компаній, які постачають Росії іранські безпілотники та комплектуючі деталі до них.

Про це пише Вloomberg.

Згідно із заявою уряду Швейцарії, продаж, постачання, експорт і транзит компонентів, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів Іраном, тепер заборонені, а фізичні та юридичні особи, пов’язані з програмою безпілотників, потрапили під санкції.

Нові санкції передбачають обмеження в подорожах та заморожування активів осіб, які причетні до доставки комплектуючих до безпілотків до Росії.

Згідно із заявою, нові обмеження введені проти Ірану спрямовані на можливість Росії використовувати іранські безпілотники у війні проти України.

Іранські дрони в Україні: як реагує світ

Нагадаємо, 20 липня Рада Євросоюзу прийняла нові обмежувальні заходи проти Ірану з огляду на те, що країна підтримує агресивну загарбницьку війну Росії проти України. Нові санкції забороняють експорт до Ірану деталей, які використовуються для виробництва безпілотників.

США також приєдналися до ЄС та намагаються змусити Іран припинити поставки безпілотних літальних апаратів до Росії в рамках домовленості між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості та стримування тривалої ядерної кризи.

США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів.

Напередодні Брюссель попередив європейські компанії та уряди про те, що він може заборонити продаж певних компонентів до Туреччини та інших країн, звідки Іран і Росія постачають запчастини для безпілотників та іншої зброї, яка завдає ударів по українських містах.