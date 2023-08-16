АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Політика
Дата публікації

США вимагають від Ірану припинити продаж безпілотників до Росії

США вимагають від Ірану припинити продаж безпілотників до Росії
США намагаються змусити Іран припинити поставки безпілотників до Росії. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

США намагаються змусити Іран припинити поставки безпілотних літальних апаратів до Росії в рамках домовленості між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості та стримування тривалої ядерної кризи.

Про це повідомляє Financial Times.

Видання пише, що США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів.

Повідомляється, що Тегеран неодноразово просив Москву припинити  використовувати безпілотники у війні з Україною, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що США проводять стратегію стримування, тиску та дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та надання безпілотників Росії для її використання у війні проти України.

"Ми чітко дали зрозуміти, що Іран повинен знизити ескалацію, щоб створити простір для майбутньої дипломатії", — сказав Блінкен.

Повідомляється, що США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але дискусії, які проводяться через посередників, продовжаться в Катарі та Омані, зокрема щодо Росії.

США бачать загрозу у новому військовому альянсі Росії та Ірану, враховуючи, що Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження, а взамін отримує безпілотники, які використовує для атак на Україну.

Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Нагадаємо, 20 липня Рада Євросоюзу прийняла нові обмежувальні заходи проти Ірану з огляду на те, що країна  підтримує агресивну загарбницьку війну Росії проти України. Нові санкції забороняють експорт до Ірану деталей, які використовуються для виробництва безпілотників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com


Автор:
Тетяна Гойденко