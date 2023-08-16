- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
США вимагають від Ірану припинити продаж безпілотників до Росії
США намагаються змусити Іран припинити поставки безпілотних літальних апаратів до Росії в рамках домовленості між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості та стримування тривалої ядерної кризи.
Про це повідомляє Financial Times.
Видання пише, що США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні в Україні, а також запасних частин для безпілотних літальних апаратів.
Повідомляється, що Тегеран неодноразово просив Москву припинити використовувати безпілотники у війні з Україною, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що США проводять стратегію стримування, тиску та дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, а також притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини та надання безпілотників Росії для її використання у війні проти України.
"Ми чітко дали зрозуміти, що Іран повинен знизити ескалацію, щоб створити простір для майбутньої дипломатії", — сказав Блінкен.
Повідомляється, що США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але дискусії, які проводяться через посередників, продовжаться в Катарі та Омані, зокрема щодо Росії.
США бачать загрозу у новому військовому альянсі Росії та Ірану, враховуючи, що Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження, а взамін отримує безпілотники, які використовує для атак на Україну.
Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.
Нагадаємо, 20 липня Рада Євросоюзу прийняла нові обмежувальні заходи проти Ірану з огляду на те, що країна підтримує агресивну загарбницьку війну Росії проти України. Нові санкції забороняють експорт до Ірану деталей, які використовуються для виробництва безпілотників.
Джерело фото: ua.depositphotos.com