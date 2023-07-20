В ЄС прийняли нові санкції проти Ірану, що вплинуть на виробництво безпілотників

20 липня Рада Євросоюзу прийняла нові обмежувальні заходи проти Ірану з огляду на те, що країна підтримує агресивну загарбницьку війну Росії проти України. Нові санкції забороняють експорт до Ірану деталей, які використовуються для виробництва безпілотників.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Нові санкції також передбачають обмеження в подорожах та заморожування активів, які можуть бути застосовані до осіб, відповідальних за розробку безпілотників.

Новий пакет санкцій доповнює три раніше прийняті пакети, пов’язані із безпілотниками та спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, останній із яких був прийнятий у лютому 2023 року.

Рада ЄСвирішила включити шість іранських осіб до двох уже існуючих пакетів санкцій за постачання Росії безпілотників. Активи визначених осіб підлягають замороженню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кредити. Підсанкційним особам також забороняється в’їжджати або проїжджати транзитом через території ЄС.

"Сьогоднішні рішення демонструють рішучість ЄС продовжувати швидко й рішуче реагувати на дії Ірану. Євросоюз засуджує поставку іранських безпілотників Росії та їх смертоносне застосування у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що деталі ірландського виробництва могли потрапити до ударних іранських безпілотників Shahed, якими Росія атакує Україну. В Ірландії заявили, що будуть розслідувати цю ситуацію.