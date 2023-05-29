Рада схвалила запровадження Україною санкцій проти Ірану на 50 років

Верховна Рада затвердила запровадження Україною санкцій проти Ірану на 50 років. За відповідний проект постанови №9333 проголосувало 328 депутатів, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Документ затверджує відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони від 27 травня, введене того ж дня в дію указом президента Володимира Зеленського №308, та набирає чинності з дня прийняття.

Нагадаємо, що відповідну пропозицію до РНБО 25 квітня схвалив Кабінет міністрів за результатами розгляду міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики.

Санкції запроваджуються строком на 50 років та передбачають запобігання виведенню з України капіталів іранськими резидентами; заборону передання резидентам Ірану технологій та прав на об’єкти права інтелектуальної власності; заборону здійснення інвестицій в Іран та до/на користь резидентів країни.

Прийнятими обмеженнями передбачено зупинку обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами Ірану (зокрема, здійснення переказів, розрахунків та видачі готівки), а також заборону реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи та учасників МПС, операторами яких є резиденти Ірану.

Крім того, запроважено заборону торговельних операцій з Іраном в частині товарів військового призначення та подвійного використання, а також послуг, які пов'язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів. Передбачено і повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов’язаних з вищезгаданими операціями.

Нагадаємо також, що 7 квітня уряд підтримав внесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування ще більш жорстких секторальних санкцій проти Сирії на 50 років, зокрема з повною забороною торгівлі. Однак наразі ці санкції Україна так і не запровадила.

До цього Україна запровадила санкції проти фактичного керівництва Сирії, а ще наприкінці червня 2022 року розірвала дипломатичні відносини з цією країною через визнання нею на той момент "незалежності ДНР та ЛНР".

З Іраном Україна дипломатичних відносин так і не розірвала, незважаючи на заклик Верховної Ради та відповідну ініціативу Міністерства закордонних справ через постачання цією країною Росії ударних безпілотників, які та використовує у війні проти України.