Рада одобрила введение Украиной санкций против Ирана на 50 лет

Верховная Рада утвердила введение Украиной санкций против Ирана на 50 лет. За соответствующий проект постановления №9333 проголосовало 328 депутатов, сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Документ утверждает соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны от 27 мая, введенное в действие в тот же день указом президента Владимира Зеленского №308, и вступает в силу дня принятия.

Напомним, что соответствующие предложения к СНБО 25 апреля одобрил Кабинет министров по результатам рассмотрения межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики.

Санкции вводятся сроком на 50 лет и предусматривают предотвращение вывода из Украины капиталов иранскими резидентами; запрет передачи резидентам Ирана технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет осуществления инвестиций в Иран и в пользу резидентов страны.

Принятыми ограничениями предусмотрена остановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана (в частности, осуществления переводов, расчетов и выдачи наличных), а также запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы и участников МПС, операторами которых являются резиденты Ирана.

Кроме того, запрещены торговые операции с Ираном в части товаров военного назначения и двойного использования, а также услуги, связанные с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров. Предусмотрено и полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентам Ирана по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

Напомним также, что 7 апреля правительство поддержало внесение на рассмотрение СНБО предложений по применению еще более жестких секторальных санкций против Сирии на 50 лет, в том числе с полным запретом на торговлю. Однако эти санкции Украина пока так и не ввела.

До этого Украина ввела санкции против фактического руководства Сирии, а еще в конце июня 2022 года разорвала дипломатические отношения с этой страной из-за признания ею на тот момент "независимости ДНР и ЛНР".

С Ираном же Украина дипломатических отношений так и не разорвала, несмотря на призыв Верховной Рады и соответствующую инициативу Министерства иностранных дел из-за поставок этой страной России ударных беспилотников, которые та использует в войне против Украины.