Кабмин просит СНБО ввести 50-летние санкции против Ирана: что предлагается

Кабинет министров 25 апреля принял решение о внесении на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложений по применению секторальных санкций в отношении Ирана, сообщают в Министерстве экономики.

Предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы к подаче на рассмотрение правительства межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

Согласно предложениям правительства, санкции вводятся сроком на 50 лет и предусматривают предотвращение выведения из Украины капиталов иранскими резидентами; запрет на передачу резидентам Ирана технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление инвестиций в Иран и в пользу резидентов этой страны.

Также предлагается остановить обслуживание электронных платежных средств (в частности, переводов, расчетов и выдачи наличных), эмитированных резидентами Ирана, и запретить регистрацию Национальным банком Украины международной платежной системы и участников МПС, операторами которых являются резиденты Ирана.

В то же время ввести запрет торговых операций с Ираном предлагается не полностью, а только в отношении товаров военного назначения и двойного использования, а также услуг, связанных с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием таких товаров.

Кроме того, предусмотрено полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана по территории Украины, связанных с вышеупомянутыми операциями.

"Даем старт секторальным санкциям против Ирана. Предыдущие ограничения, введенные Украиной и нашими партнерами в отношении лиц и компаний, непосредственно причастных к поставке оружия России, к сожалению, не были восприняты как серьезное предупреждение. Что ж, мы усилим наши аргументы", - прокомментировала Свириденко.

По словам чиновницы, в правительстве далее будут работать над тем, чтобы к таким жестким решениям присоединилось как можно больше стран мира, чтобы агрессия против Украины и помощь в таковой, в чем Украина обвиняет Иран, не осталась безнаказанной.

Как указывают в Минэкономики, предложенные правительством санкции после принятия соответствующего решения СНБО и введения его в действие президентом Владимиром Зеленским еще должны быть утверждены постановлением Верховной Рады.

Напомним, что 7 апреля правительство также поддержало внесение на рассмотрение СНБО предложений по применению еще более жестких секторальных санкций против Сирии на 50 лет, в том числе с полным запретом торговли.

Отметим, что ранее Украина ввела санкции против фактического руководства Сирии, а еще в конце июня 2022 года разорвала дипломатические отношения с этой страной из-за признания ею на тот момент "независимости ДНР и ЛНР".

С Ираном же Украина дипломатических отношений так и не разорвала, несмотря на призыв Верховной Рады и соответствующую инициативу Министерства иностранных дел.