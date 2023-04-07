Кабмин просит СНБО ввести против Сирии санкции с запретом торговли на 50 лет

Кабинет министров на заседании 7 апреля поддержал решение внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению санкций против Сирии. Об этом сообщается в Министерстве экономики.

Предварительно предложения были рассмотрены и рекомендованы к подаче в СНБО межведомственной рабочей группой по реализации государственной санкционной политики под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

"Участие сирийских судов в нелегальном вывозе с оккупированной территории Украины зерна, "признание" так называемых "ДНР" и "ЛНР", поставки России оружия, применяемого в агрессии против Украины, всесторонняя поддержка руководством Сирии режима Путина. Перечень недружественных шагов Сирийской Арабской Республики относительно Украины можно продолжать. И наше государство, безусловно, на них реагирует", - подчеркнула она.

Она напомнила, что уже введены санкции против Башара Асада и других руководителей Сирии. Украина разорвала дипломатические отношения с этой страной, прекращает и отменяет межгосударственные договоры, заключенные в предыдущие годы.

"Сегодня правительство предложило финальный жесткий, но абсолютно адекватный ответ на позицию Сирии – введение секторальных санкций против страны сроком на 50 лет. Таким образом вопрос экономических отношений с Сирией будет закрыт и надолго", - отметила Юлия Свириденко.

Согласно решению правительства, против Сирии предлагается ввести, в частности, следующие санкции:

- запрет экспортно-импортных операций с резидентами САР и операций по переработке с предприятиями-резидентами САР, запрет осуществления инвестиций в Сирию;

- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами САР через территорию Украины;

- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов САР, предотвращение выведения ими капиталов за пределы Украины;

- запрет регистрации Национальным банком Украины международной платежной системы, оператором которой является резидент САР;

- остановка обслуживания электронных платежных средств (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных резидентами САР;

- запрет передачи резидентам САР технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

- запрет на захождение невоенных судов и военных кораблей под флагом САР в территориальное море Украины, ее внутренние воды и порты.

Как указывают в Минэкономики, предложенные правительством санкции после принятия соответствующего решения СНБО и введения его в действие президентом Владимиром Зеленским еще должны быть утверждены постановлением Верховной Рады.

В свою очередь, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, 7 апреля Кабмин также прекратил действие соглашения с правительством Сирии о сотрудничестве в таможенных делах, заключенного 5 июня 2003 года в Киеве.