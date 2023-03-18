РФ совершила агрессию против международного порядка в Сирии, бомбила ее так же, как Украину – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что действия России на территории Сирии представляют нарушение ею международного порядка, которое не получило должной международной реакции. Об этом он заявил, комментируя введение Украиной 18 марта новых санкций, в том числе против руководства самой же Сирии.

"Есть новые санкции СНБО... Иранские, сирийские лица, те, кто помогает террору. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию. Все, кто производит оружие для террора против Украины, кто помогает России разжигать агрессию, в частности, снабжая "Шахедами", кто поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира", - отметил президент.

По словам главы государства, такие лица, в конечном счете будут привлечены к ответственности за все, что они "делают против наших людей, против людей в целом, против международного права", и это будет касаться не только террора против украинцев и попыток аннексии украинских территорий.

"Это будет касаться и других агрессий России против международного порядка, против нормальной, мирной человеческой жизни. В частности, и на территории Сирии. Народ Сирии не получил должной международной защиты, и это дало ощущение безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Города Сирии российские бомбы разрушали так же, как и наши украинские города. Именно в этой безнаказанности – значительная часть нынешней агрессивности Кремля", - считает он.

По его мнению, когда на украинской земле будет "восстановлена сила Устава ООН, сила справедливости", это даст гарантии мира и для многих других частей мира, и именно для этого работает глобальная антивоенная коалиция.

Зеленский также поблагодарил за новые оборонные пакеты от стран-партнеров Украины, в частности Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии, за решение Швеции предоставить гаубицы Archer и решение Словакии предоставить истребители МиГ-29.

Напомним, что с Сирией Украина разорвала дипломатические отношения еще 30 июня 2022 года после признания первой "независимости ДНР и ЛНР", впоследствии провозглашенных частью России.

16 марта сирийский лидер Башар аль-Асад впервые с начала войны против Украины посетил Москву, встретился с российским президентом Владимиром Путиным и заявил о признании "новых границ" России, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, поскольку последние, по его убеждению, являются "историческими территориями России, и там проживают российские граждане".