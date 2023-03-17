Из плена в Сирии вернули домой восьмерых украинцев

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины освободили из плена граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что домой удалось вернуть двух украинских женщин и шестерых детей. Ночью 17 марта они пересекли государственную границу.

"Даже в условиях российской агрессивной войны Украина не забывает своих граждан в беде и придет на помощь в любой точке земного шара", - отметили в разведке.

Напомним, 7 марта из плена РФ вернулись 130 украинских военных: 126 мужчин и четверо женщин. Среди них были, в частности, защитники "Азовстали".