Украина вернула из плена 130 военных, среди освобожденных – защитники "Азовстали"

Украина вернула из российского плена 130 украинских военных: 126 мужчин и 4 женщины. Самому младшему освобожденному еще не исполнился 21 год, самому старшему скоро исполнится 64 года.

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Об этом 7 марта сообщили руководитель офиса Президента Украины Андрей Ермак, Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ), уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди освобожденных - 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, восемь "терробороновцев" и восемь представителей Государственной специальной службы транспорта. Среди возвращенных – 87 защитников Мариуполя, 71 – из "Азовстали".

Также вернули военных, попавших в плен в районе Бахмута и Соледара, — всего 35 человек из Донецкого направления.

"Большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения. Как говорит Президент Владимир Зеленский, государство должно позаботиться о каждом из них. Каждый из наших героев должен чувствовать, что государство заботится о нем", — отметил Ермак.

"Большинство Защитников и Защитниц возвращаются домой с ранениями и болезнями, приобретенными в боях и во время пребывания в плену", - отметили в КШПТ.

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула из российского плена 1993 украинца.

Напомним, что в российском плену находится значительная часть защитников Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный. В ГУР уверяют, что интенсивная работа над их возвращением продолжается. Последний крупный обмен пленными с российской стороной состоялся 16 февраля. Тогда Украина вернула 100 защитников, в том числе нацгвардейцев, пограничников и военнослужащих Вооруженных сил, а также одного гражданского. 94 из них участвовали в обороне Мариуполя.