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Общество
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Украина вернула из российского плена еще 100 защитников

Украина вернула из российского плена еще 100 защитников

Из российского плена 16 февраля вернулись 100 украинских защитников и один гражданский. Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Во время этого обмена домой вернулись 94 защитника Мариуполя, включая 63 военных из "Азовстали".

"Их так долго ждали родные. Многие герои получили ранения разной тяжести. Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по обращению с военнопленными", — добавил Ермак.

Фото 2 — Украина вернула из российского плена еще 100 защитников
Домой вернулись 94 защитника Мариуполя. Фото: Telegram-канал Ермака

Напомним, значительная часть защитников Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный все еще находятся в российском плену. Но в ГУР заверили, что интенсивная работа над их возвращением продолжается.

Кроме того, украинский и российский омбудсмены обсуждают инициативу по ускорению и углублению вопроса военнопленных и освобождению гражданских пленных.

Автор:
Вита Молодан