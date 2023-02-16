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Україна повернула із російського полону ще 100 захисників
Із російського полону 16 лютого повернулися 100 українських захисників та один цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.
Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Під час цього обміну додому повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".
"Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", — додав Єрмак.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, значна частина захисників Маріуполя, "Азовсталі" і острова Зміїний все ще перебуває в російському полоні. Але в ГУР запевнили, що інтенсивна робота над їхнім поверненням триває.
Крім того, український та російська омбудсмени обговорють ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання військовополонених та звільнення цивільних заручників.