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Суспільство
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Україна повернула із російського полону ще 100 захисників

Україна повернула із російського полону ще 100 захисників

Із російського полону 16 лютого повернулися 100 українських захисників та один цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

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Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Під час цього обміну додому повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

"Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", — додав Єрмак.

Фото 2 — Україна повернула із російського полону ще 100 захисників
Додому повернулися 94 захисники Маріуполя. Фото: Telegram-канал Єрмака

Нагадаємо, значна частина захисників Маріуполя, "Азовсталі" і острова Зміїний все ще перебуває в російському полоні. Але в ГУР запевнили, що інтенсивна робота над їхнім поверненням триває. 

Крім того, український та російська омбудсмени обговорють ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання військовополонених та звільнення цивільних заручників.

Автор:
Віта Молодан