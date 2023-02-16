Україна повернула із російського полону ще 100 захисників

Із російського полону 16 лютого повернулися 100 українських захисників та один цивільний. Серед звільнених бійців — нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

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Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Під час цього обміну додому повернулися 94 оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі".

"Їх так довго чекали рідні. Багато з героїв отримали поранення різної тяжкості. Ми продовжуємо працювати, дякую команді та Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими", — додав Єрмак.

Додому повернулися 94 захисники Маріуполя. Фото: Telegram -канал Єрмака

Нагадаємо, значна частина захисників Маріуполя, "Азовсталі" і острова Зміїний все ще перебуває в російському полоні. Але в ГУР запевнили, що інтенсивна робота над їхнім поверненням триває.

Крім того, український та російська омбудсмени обговорють ініціативу щодо пришвидшення та поглиблення питання військовополонених та звільнення цивільних заручників.