Понад 4 000 росіян звернулися на гарячі лінії з приводу добровільної здачі в полон в рамках програми "Хочу жити"

За уточненою інформацією, понад 4 300 російських військових звернулися на спеціальну гарячу лінію з повідомленням про готовність та бажання скласти зброю, і здатися в полон українцям.

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Таку кількість звернень отримали лише в рамках проєкту "Хочу жити", повідомив 15 грудня речник проєкту Віталій Матвієнко в ефірі телеканалу FREEDOM.

"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту Хочу жити становить 4300 звернень", — сказав він.

Матвієнко розповів, що з російськими військовослужбовцями та мобілізованими РФ, які подали заявки на добровільне здавання в полон, вже проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.

За словами речника "Хочу жити", в основному на гарячу лінію проєкту звертаються військовослужбовці РФ або мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон, або цікавляться, як це зробити.

Нагадаємо, щоб безпечно здатися в полон, потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також можна написати в чат-бот "Хочу жить".

При цьому є чіткий алгоритм здачі в полон і його слід суворо дотримуватися:

1. Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз;

2. Підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина);

3. Кричіть: "Здаюся!";

4. Підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Алгоритм здачі в полон для групи чи підрозділу: