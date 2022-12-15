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Понад 4 000 росіян звернулися на гарячі лінії з приводу добровільної здачі в полон в рамках програми "Хочу жити"
За уточненою інформацією, понад 4 300 російських військових звернулися на спеціальну гарячу лінію з повідомленням про готовність та бажання скласти зброю, і здатися в полон українцям.
Таку кількість звернень отримали лише в рамках проєкту "Хочу жити", повідомив 15 грудня речник проєкту Віталій Матвієнко в ефірі телеканалу FREEDOM.
"Щодо кількості звернень. Ця цифра з моменту старту проекту Хочу жити становить 4300 звернень", — сказав він.
Матвієнко розповів, що з російськими військовослужбовцями та мобілізованими РФ, які подали заявки на добровільне здавання в полон, вже проводяться всі необхідні роботи для того, щоб ця процедура була безпечною.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами речника "Хочу жити", в основному на гарячу лінію проєкту звертаються військовослужбовці РФ або мобілізовані, які вже вирішили здатися в полон, або цікавляться, як це зробити.
Нагадаємо, щоб безпечно здатися в полон, потрібно зателефонувати на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жить": +38 066 580 34 98; +38 093 119 29 84. Також можна написати в чат-бот "Хочу жить".
При цьому є чіткий алгоритм здачі в полон і його слід суворо дотримуватися:
1. Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз;
2. Підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина);
3. Кричіть: "Здаюся!";
4. Підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.
Алгоритм здачі в полон для групи чи підрозділу:
1. Складіть всю зброю і відійдіть;
2. Станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому положенні);
3. Відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він повинен бути беззбройним і мати білий прапор.