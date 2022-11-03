В СБУ відповіли на запитання окупантів про те, "як би швидше втекти"

Служба безпеки України перехопила розмову російських військових, з якої стало відомо, що росіяни все частіше задумуються як втекти з війни. В СБУ нагадали окупантам, що найкращий спосіб — здатися в полон.

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Про це 3 листопада повідомила пресслужба СБУ.

Особовий склад ЗС РФ панікує через влучність ракетних та артилерійських військ України. У перехопленнях, які зробила Служба безпеки, окупанти визнають, що під артилерійським вогнем виживають 1 із 20.

"У нас людей просто нема... У нас було, як би, 8 рот по 120 людей. Так ось, з 8 рот залишилося 45... А ця війна – артилерійська. "Гради", "Урагани", "Смерчі", "Торнадо", "Вихори" взагалі не затикаються", – розказує російський військовий, який воює на Донецькому напрямку.

Інший загарбник звертає увагу, що українські військові ефективно і влучно використовують артилерійські установки. При цьому він акцентує, що росіяни не володіють навичками використання зброї на достатньому рівні для ведення війни проти українців.

"У них артиллерия стреляет ах*енно. Разрывает нах*й БТР напополам. А наши ваще, них*я стрелять не умеют. Я то думаю как бы съ*баться побыстрее отсюда", – розповідає він другові.

Обоє загарбників задумуються над варіантами втечі війни.

"Усі, хто не хоче бути витратним матеріалом на цій війні, не зволікайте із прийняттям єдино правильного рішення. Здатися в полон – означає зберегти життя", — рекомендують в СБУ.

Військові ЗС РФ можуть отримати більш детальну інформацію про те, як це зробити за номерами телефонів: +380665803498, +380931192984.

"Українці, діліться цими номерами зі своїми знайомими та родичами в Росії. Кожен окупант, що склав зброю, – мінус одна загроза для наших рідних і близьких", —закликали в спецслужбі.

Раніше з перехопленої розмови окупантів стало відомо, що у професійних військових армії країни-агресора РФ набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих , але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на українській землі близько 2 місяців, окупанти цілими підрозділами розривають контракти.