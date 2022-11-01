Окупанти залишають навіть поранених медиків на полі бою - СБУ (ВІДЕО)

Російські окупанти покинули поранену фельдшерку на полі бою, її знайшли українські військові та надали допомогу.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що жінка пішла на війну в Україну добровольцем. У першому ж бою їхню штурмову бригаду розбили ЗСУ, а росіяни залишили фельдшерку стікати кров’ю на полі бою.

"Обіцяли, що заберуть. Я почала просити, щоб хоч якось закинули аптечку, тому що пепешки (комплекти під першу медичну допомогу, - ред.) закінчились, а кровотеча не зупинялась ні в мене, ні в хлопців. Сподівались, що евакуація все ж буде. Але вже прийшло розуміння, що за нами не прийдуть", - розповідає полонена.

У СБУ повідомили, що жінку, непритомну від втрати крові, знайшли українські бійці. Вони надали російській медикині першу допомогу, подарувавши ще один шанс на життя.

У спецслужбі додали, що понад 72 тис. загарбників уже відчули спротив українських захисників і вкотре закликали росіян телефонувати на "гарячу лінію" за номерами +380665803498, +380931192984 та здаватися в полон, щоб врятувати своє життя.

Нагадаємо, Служба безпеки України перехопила розмову, в якій один з окупантів розповідає батькові, що російські війська не мають техніки – один танк не їде, другий не стріляє.