Окупанти скаржаться, що у них зовсім немає техніки – перехоплення СБУ

Служба безпеки України перехопила розмову, в якій один з окупантів розповідає батькові, що російські війська не мають техніки – один танк не їде, другий не стріляє.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У нас техніки немає. Взагалі немає… Ось один танк стоїть і все. Але він, знаєш як – він не може стріляти. А один десь тут в іншій посадці стоїть – він не може їздити", - розповідає батькові контрактник однієї з Бєлгородських мотострілкових бригад, яка зараз намагається втриматися під Лиманом на Донеччині.

Натомість його батько іронізує: "Ось, будь ласка, мотострілкова: мото – на лісапедах чи самокатах".

Син у такому стані від ситуації на фронті і втрат, що навіть не реагує на кепкування батька.

СБУ нагадує, що якщо російські військові хочуть залишитися живими, то вони можуть зателефонувати +380665803498 та +380931192984 і дізнатися, як здатися в полон.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про перехоплення телефонної розмови, в якій один з окупантів розповідає, що російські війська економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх, плутаючи сторони світу.