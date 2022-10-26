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- Війна Війна
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- Суспільство
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Окупанти скаржаться, що у них зовсім немає техніки – перехоплення СБУ
Служба безпеки України перехопила розмову, в якій один з окупантів розповідає батькові, що російські війська не мають техніки – один танк не їде, другий не стріляє.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"У нас техніки немає. Взагалі немає… Ось один танк стоїть і все. Але він, знаєш як – він не може стріляти. А один десь тут в іншій посадці стоїть – він не може їздити", - розповідає батькові контрактник однієї з Бєлгородських мотострілкових бригад, яка зараз намагається втриматися під Лиманом на Донеччині.
Натомість його батько іронізує: "Ось, будь ласка, мотострілкова: мото – на лісапедах чи самокатах".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Син у такому стані від ситуації на фронті і втрат, що навіть не реагує на кепкування батька.
СБУ нагадує, що якщо російські військові хочуть залишитися живими, то вони можуть зателефонувати +380665803498 та +380931192984 і дізнатися, як здатися в полон.
Раніше Служба безпеки України повідомляла про перехоплення телефонної розмови, в якій один з окупантів розповідає, що російські війська економлять боєкомплекти, а їхні коригувальники наводять вогонь по своїх, плутаючи сторони світу.