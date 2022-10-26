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Оккупанты жалуются, что у них совсем нет техники – перехват СБУ
Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором один из оккупантов рассказывает отцу, что российские войска не имеют техники – один танк не едет, другой не стреляет.
Об этом сообщает пресс- служба СБУ.
"У нас техники нет. Вообще нет… Вот один танк стоит и все. Но он, знаешь как – он не может стрелять. А один где-то здесь в другой посадке стоит – он не может ездить", – рассказывает отцу контрактник одной из Белгородских мотострелковых бригад, которая сейчас пытается удержаться под Лиманом Донецкой области.
Его отец иронизирует: "Вот, пожалуйста, мотострелковая: мото – на лисапедах или самокатах".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Сын в таком состоянии от ситуации на фронте и потерь, что даже не реагирует на насмешку отца.
СБУ напоминает, что если российские военные хотят остаться в живых, то они могут позвонить по телефону +380665803498 и +380931192984 и узнать, как сдаться в плен.
Ранее Служба безопасности Украины сообщала о перехвате телефонного разговора, в котором один из оккупантов рассказывает, что российские войска экономят боекомплекты, а их корректировщики приводят огонь по своим, путая стороны мира.