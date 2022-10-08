Россияне экономят боекомплекты и стреляют по своим же, путая стороны света - перехват СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о перехвате телефонного разговора, в котором один из оккупантов рассказывает, что российские войска экономят боекомплекты, а их корректировщики ведут огонь по своим же, путая стороны света.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают БК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10, по 20. Сейчас – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та- да-да, а мы в ответ пук-пук", - жалуется он на ситуацию на фронте своей жене.

По словам представителя оккупационных сил, россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто "пачками" уничтожают захватчиков.

"Снова сегодня старую позицию штурмовали. Снова всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад... Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал заместитель комбата: отбить назад позиции. Мы здесь мясо", - отметил он.

Также военный РФ сообщил, что захватчики ведут обстрелы по украинским войскам издалека, боясь подходить поближе, да и то "какой-то дурак" скорректировал огонь, перепутав юг и север, и "прилетело по нам фактически".

"Если бы они били с прямой наводки, то попадали бы. А они не бьют, бьют где-то издалека, из тыла стреляют. А корректировщики у нас вон какие. Или в поле попадаем, или по нашим. Говорю же, хохлы над нами там просто ржут", - описал ситуацию он.

СБУ также напоминает, что если оккупанты хотят остаться в живых, то могут сдаваться в плен, сообщая о намерениях по номерам "горячей линии": +380665803498 и +380931192984. Позвонить по телефону могут как сами военнослужащие РФ, так и их родные и близкие.