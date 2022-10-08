Оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровщину

Российские военные из РСЗО "ГРАД" обстреляли Днепропетровскую область. Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Россияне обстреляли из «Градов» три общины - Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую. Направили туда почти 80 своих снарядов. Предварительно люди не пострадали", - написал Резниченко.

По его словам в результате обстрела, в Марганецкой общине произошел пожар, который удалось погасить пожарным. Обстрелами повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей погибли более 30 домашних животных.

В Мировской общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской общине почти 500 семей остались без света. Аварийные бригады начали восстанавливать линии электропередачи.

Напомним, утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью.