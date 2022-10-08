Число погибших от ракетных ударов РФ по жилым домам в Запорожье 6 октября выросло до 18

Число погибших в результате ракетных ударов российской армии по жилым домам в Запорожье в ночь на 6 октября увеличилось до 18. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник областной военной администрации Александр Старух.

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"Разбор завалов на центральном проспекте города почти завершен. Число погибших увеличилось до 18 человек. Благодаря тому, что наши люди объединились и оперативно разбирали завалы, удалось спасти 21 человека", - написал он.

При этом в эфире национального телемарафона, рассказывая о последствиях российских обстрелов в последние дни, Старух добавил, что кроме 18 погибших "еще немного не нашли мы людей", но количество таких пропавших не назвал. По словам начальника ОВА, к утру субботы было разобрано уже более 90% завалов.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям утром сообщала, что по одному адресу из-под завалов пятиэтажного дома были извлечены 13 погибших (из них один ребенок), спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы.

По второму адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома деблокированы 4 погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы. Таким образом, общее количество погибших составило 17 человек, спасенных – 21.

Старух также добавил, что вечером 7 октября был обстрелян кассетными боеприпасами один из населенных пунктов Камышевахской общины Запорожской области.

"Несмотря на то, что наша ПВО сбила большинство из ракет, одна из них разбросала взрывоопасные предметы по всему селу. Проводится разминирование, но пострадало пять человек, среди которых ребенок, которому чуть больше года. Один человек погиб. Не добавляйте работы врачам, не проверяйте последствия ударов, не пытайтесь самостоятельно разминировать территории, соблюдайте правила воздушной тревоги и противоминную безопасность", - подчеркнул он.

По словам главы области, последние обстрелы велись ракетами С-300, а всего с 1 августа по региону было выпущено 138 ракет. Главным образом от ударов страдают Гуляйпольская, Степногорская, Ореховская и Камышевахская общины, а в последние дни и областной центр. Старух также допустил, что активизация его обстрелов может быть связана с тем, что президент России Владимир Путин отмечал 7 октября свое 70-летие.