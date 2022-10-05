Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью

Сегодня, 5 октября, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО", - отметил Старух.

По его словам, разрушениям подверглись объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

"Если где-то, видите неразорванный боеприпас, его остатки, не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям по телефону 101 или 112. Соблюдаем правила неразглашения информации", - призвал Старух.

Отметим, 3 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города.

Напомним, утром 2 октября российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.