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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Сегодня, 5 октября, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг нанес ракетный удар по областному центру. Работает ПВО", - отметил Старух.
По его словам, разрушениям подверглись объектам инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Если где-то, видите неразорванный боеприпас, его остатки, не подходите близко, не фотографируйте. Сообщите о находке спасателям по телефону 101 или 112. Соблюдаем правила неразглашения информации", - призвал Старух.
Отметим, 3 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города.
Напомним, утром 2 октября российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.
Ранее сообщалось, что утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.