Оккупанты обстреляли Запорожье: ракета упала во двор многоэтажки

Утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Один человек получил ранения.

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Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом получил разрушения, повреждены коммунальные сети", - отметил глава ОВА.

Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

Ему уже оказывают медицинскую помощь.

Подробная информация о последствиях очередной вражеской атаки уточняется.

Напомним, 7 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Запорожье беспилотными летательными аппаратами иранского производства. Разрушения получили объекты инфраструктуры в двух районах города.

Отметим, утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла 7 ракетных ударов по обычным многоэтажным жилым домам в Запорожье. В настоящее время уже известно об 11 погибших.