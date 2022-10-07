Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты обстреляли Запорожье: ракета упала во двор многоэтажки

Оккупанты обстреляли Запорожье: ракета упала во двор многоэтажки

Утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Один человек получил ранения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом получил разрушения, повреждены коммунальные сети", - отметил глава ОВА.

Известно об одном пострадавшем, у него осколочные ранения.

Ему уже оказывают медицинскую помощь.

Подробная информация о последствиях очередной вражеской атаки уточняется.

Напомним, 7 октября армия страны-агрессора РФ атаковала Запорожье беспилотными летательными аппаратами иранского производства. Разрушения получили объекты инфраструктуры в двух районах города.

Отметим, утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла 7 ракетных ударов по обычным многоэтажным жилым домам в Запорожье. В настоящее время уже известно об 11 погибших.

Автор:
Светлана Манько