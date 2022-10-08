Число погибших в результате ракетных обстрелов Запорожья выросло до 17 человек

Число погибших из-за ракетных обстрелов Запорожья 7 октября выросло до 17 человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на утро 8 октября, по первому адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 13 погибших (из них 1 ребенок), спасены 6 человек, из которых 4 госпитализированы", - сказано в сообщении.

Из-под завалов еще одного четырехэтажного жилого дома деблокированы 4 погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

Всего погибли 17 человек (из них 1 ребенок и 1 человек умер в больнице), спасены 21 человек, из которых 12 госпитализированы. Работы продолжаются.

Напомним, утром 7 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью.