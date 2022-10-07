Число погибших в результате ударов РФ по жилым домам Запорожья 6 октября выросло до 14

До 14 увеличилось количество погибших в результате ударов российской армии по жилым домам в Запорожье 6 октября. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь городского совета Анатолий Куртев.

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"Неутешительные известия продолжают поступать к нам по разбору завалов на домах, пострадавших от вчерашней атаки. В настоящее время количество погибших увеличилось уже до 14. Самые искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких", - написал он.

Напомним, что российские войска в ночь на 6 октября нанесли семь ракетных ударов, в том числе по пятиэтажному дому на центральном проспекте города Соборном в районе площади Маяковского, где был разрушен целый подъезд.

Кроме этого, целый подъезд был разрушен в другом трехэтажном доме. Известно, что из-под завалов удалось спасти 21 человека. Утром 6 октября город был обстрелян повторно. По данным властей, оба обстрела были произведены модифицированными ракетами С-300.

7 октября армия РФ снова нанесла новый ракетный удар по Запорожью: одна из вражеских ракет упала во двор многоэтажки. Жилой дом получил повреждения, также были повреждены коммунальные сети.