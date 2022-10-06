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Оккупанты ударили по многоэтажкам в Запорожье: разрушены целые подъезды
Утром 6 октября армия страны-агрессора РФ нанесла 7 ракетных ударов по обычным многоэтажным жилым домам в Запорожье. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам", - отметил он.
По его словам, количество жертв уточняется, люди находятся под завалами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На месте разрушений работают спасатели.
Предварительно, одна женщина погибла. Еще одна умерла в машине скорой помощи.
Под завалами домов по меньшей мере находится 5 человек.
Многие спасены. Среди них трехлетняя девочка, ребенок госпитализирован.
Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, рашисты нанесли ракетные удары по обычным многоэтажкам, в квартирах которых спали мирные люди.
"Разрушены целые подъезды. Люди находятся под завалами. На местах работают спасатели", - сообщил Куртев.
Он подчеркнул, что больницы и информационные центры при школах находятся в полной готовности к приему людей.
Отметим, 5 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушения получили объекты инфраструктуры. В предыдущий раз город попадал во вражеский огонь 3 октября.
До этого, утром 2 октября, российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.
Масштабная атака произошла 30 сентября. Тогда россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.