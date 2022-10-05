Армия РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Есть жертвы

Российские войска 5 октября нанесли ракетные удары по Гуляйполю Запорожской области. В результате атаки два человека погибли, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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Жертвами ракетного удара стали заместитель председателя местной громады Александр Савицкий и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренк.

"Эти люди никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - отметил Старух.

Кроме того, 5 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В предыдущий раз город попадал под вражеский огонь 3 октября.

До этого, утром 2 октября, российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.

Масштабная атака произошла 30 сентября. Тогда россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.