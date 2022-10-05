- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Армия РФ атаковала ракетами Запорожскую область. Есть жертвы
Российские войска 5 октября нанесли ракетные удары по Гуляйполю Запорожской области. В результате атаки два человека погибли, сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Жертвами ракетного удара стали заместитель председателя местной громады Александр Савицкий и руководитель КП "Благоустройствосервис" Александр Косаренк.
"Эти люди никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах. Защищали и поддерживали непокоренный город-герой Гуляйполе", - отметил Старух.
Кроме того, 5 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. В предыдущий раз город попадал под вражеский огонь 3 октября.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До этого, утром 2 октября, российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.
Масштабная атака произошла 30 сентября. Тогда россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.