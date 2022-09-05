Оккупанты ударили по Николаеву ракетами С-300

Ночью 5 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Николаеву. Есть попадание в промышленное предприятие в окрестностях города.

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Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня ночью около 00:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Есть попадание в промышленное предприятие в окрестностях города. Там повреждены производственные помещения и крыша зданий", - отметил Сенкевич.

По его словам, также повреждена кровля в одном из частных жилых домов. Предварительно без жертв.

"По информации военной администрации, по городу били ракетами типа С-300", - подчеркнул Сенкевич.

Напомним, ночью, 4 сентября, около 02:30 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно обстрел производился ЗРК С-300. Во время обстрела были существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница, музей, а также жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших.