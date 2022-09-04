В результате обстрела Очакова уничтожено несколько тысяч тонн зерна

В ходе обстрела Очакова Николаевской области российские военные попали в элеватор в результате чего уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Об этом на Facebook сообщил мэр Очакова Алексей Васьков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Уничтожен элеватор в Очакове, уничтожено несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы. Также повреждены десятки домов. На счастье пострадавших нет. Если агрессор думает, что нас это остановит, то он ошибается", - сказал Васьков.

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в ночь на 4 сентября российские военные обстреляли Очаков и Вознесенск.