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Оккупанты обстреляли Николаевскую область

Оккупанты обстреляли Николаевскую область

Российские военные в ночь на 4 сентября обстреляли Николаевскую область. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам ночью, 4 сентября, около 02:30 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно обстрел осуществлялся ЗРК С-300. В ходе обстрела были существенно повреждены три лечебных заведения, два учебных заведения, гостиница, музей, а также жилые дома. Предварительно без жертв и пострадавших. 

В 06:02 оккупанты обстреляли Очаков  и попали в объект гражданской инфраструктуры. Также в результате обстрела были повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Около 05:01 оккупанты обстреляли Вознесенск. В результате обсрела на местном предприятии произошло возгорание помещений, также повреждены жилые дома. Жертв нет.

Напомним, 3 сентября российские военные обстреляли Николаевскую область. В результате обстрела получили ранения одна женщина и двое детей, а один ребенок погиб.

Автор:
Степан Крьока