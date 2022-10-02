Армия РФ разрушила ракетным ударом объект промышленной инфраструктуры в Запорожье

Утром 2 октября российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

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В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.

"Оккупант терпит потери на фронте, единственное чем может ответить - уничтожать гражданские объекты. Враг обречен", - прокомментировал Старух.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и 88 были ранены.

Отмечено, что среди погибших двое детей (11-летняя девочка и 14-летний мальчик) и 36-летний работник местного управления департамента стратегических расследований Нацполиции. Ранение получила также 3-летняя девочка.