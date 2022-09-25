Оккупанты выпустили по Запорожью 10 ракет

Ночью 25 сентября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью. Разрушения получили объекты инфраструктуры, известно о трех раненых.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 прилетов", - отметил Старух.

По его словам, удары вражеских ракет зафиксированы сразу в нескольких районах Запорожья и селе возле областного центра в Запорожском районе.

Разрушения получили объекты инфраструктуры. В одном из районов обесточена электроподстанция.

Информация о пострадавших выясняется. Пока известно о трех раненых.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянным вражеским огнем.

Так, 24 сентября одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, 7 человек ранены.

А в ночь на 23 сентября армия страны-агрессора РФ выпустила по Запорожье 10 ракет. Враг попал по объектам инфраструктуры.