Число погибших при обстреле гражданской колонны в Запорожской области выросло до 30, раненых - до 88

В результате обстрела гражданской гуманитарной колонны на выезде из Запорожья погибли 30 человек и еще 88 были ранены. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

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Отмечено, что среди погибших есть двое детей (11-летняя девочка и 14-летний мальчик), а также 36-летний сотрудник местного управления департамента стратегических расследований Нацполиции. Ранение получила также 3-летняя девочка.

"Еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них – в тяжелом состоянии. Ребята были на службе, обеспечивали правопорядок", – сообщил Клименко.

Он вместе с министром внутренних дел Денисом Монастырским посетил раненых сотрудников полиции в больнице и поблагодарили их за службу.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

"На месте трагедии продолжают работать около 80 специалистов. Следователи и криминалисты полиции помогают коллегам из СБУ собирать доказательства. Возглавляет полицейское документирование начальник управления по организации расследования преступлений, совершенных во время военных конфликтов Главного следственного управления Нацполиции", - отметил руководитель ведомства.

По словам Клименко, обстрел российские войска произвели модернизированными ракетами С-300, и это было целенаправленной атакой против мирных граждан.

"Воронки от этих модифицированных ракет не так глубоки, но радиус взрывной волны намного больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей... Российские военные знали, что здесь всегда немало людей. Особенно утром. И намеренно попали именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство", - прокомментировал он.

Напомним также, что 24 сентября российская армия обстреляла Запорожье, выпустив по городу пять ракет и поразив объекты инфраструктуры. Одна из ракет попала в жилой дом: сообщалось об одном погибшем и семерых раненых.