Оккупанты ударили по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья: 23 погибших

Утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра. Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - отметил он.

На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы.

В настоящее время известно о 23 погибших и 28 раненых.

"Все гражданские люди, наши земляки. Горите в аду, проклятые решисты!", - добавил Старух.