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Российские войска атаковали Орехов: возник масштабный пожар

Российские войска атаковали Орехов: возник масштабный пожар

Ночью 29 сентября военные Российской Федерации нанесли удары по частным домам в Орехове Запорожской области. В результате обстрела возникли пожары общей площадью десятки квадратных метров.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Фото 2 — Российские войска атаковали Орехов: возник масштабный пожар
Фото 3 — Российские войска атаковали Орехов: возник масштабный пожар
Фото 4 — Российские войска атаковали Орехов: возник масштабный пожар
Фото 5 — Российские войска атаковали Орехов: возник масштабный пожар

На места попадания снарядов оперативно прибыли спасатели, силы ГСЧС ликвидировали пожары.

"В городе Орехов еще остаются местные жители, в том числе несколько десятков родителей с детьми. В то же время практически все учителя и ученики уехали. Местные власти призывают к эвакуации и помогают уехать", — отметил Старух.

Также 29 сентября оккупационные войска обстреляли Гуляйполе. В городе россияне разрушили три дома.

Днем ранее армия страны-агрессора РФ также обстреляла Гуляйполе Запорожской области ракетами С-300. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника.

До этого россияне утром 27 сентября запустили ракеты по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар.

Автор:
Вита Молодан