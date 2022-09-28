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Оккупанты выпустили ракеты С-300 по Гуляйполю
28 сентября армия страны-агрессора РФ обстреляла Гуляйполе Запорожской области ракетами С-300. Разрушено здание, имевшее статус исторического памятника.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Знаковый город Пологовского района сегодня утром подвергся коварному обстрелу. Враг попал тремя ракетами С300 в центр города", - отметил Старух.
По его словам, разрушено здание, имевшее статус исторического памятника. Также повреждена дорога.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Информация о пострадавших уточняется.
"Оккупанты несколько месяцев обстреливают город, чтобы запугать, заставить сдаться. Но у них ничего не получилось и не получится. Стремление к свободе в крови у потомков Махно", - подчеркнул Старух.
Напомним, армия РФ утром 27 сентября запустила ракеты по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате вражеской атаки в городе вспыхнул пожар.