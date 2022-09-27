Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Армия Российской Федерации с утра 27 сентября запустила ракеты в объект инфраструктуры в Запорожье.

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Об этом сообщили глава Запорожского ОВА Александр Старух и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

В результате вражеской атаки в Запорожье произошел пожар. На месте уже работают соответствующие службы. Данные о пострадавших и разрушении уточняются.

"Важно! Соблюдайте меры безопасности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", — обратился Старух к местным жителям.

В предыдущий раз армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью 25 сентября. Разрушения также получили объекты инфраструктуры, тогда три человека получили ранения.

До этого, 24 сентября, одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Один человек погиб, 7 человек ранены.