- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты выпустили пять ракет по Запорожью: есть жертвы
В ночь на 24 сентября армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Запорожье. Враг выпустил по городу 5 ракет. Один человек погиб, 7 человек ранены.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг совершил ракетную атаку на Запорожье. Известно о не менее пяти прилетов по городу. Поражены объекты инфраструктуры", - отметил Старух.
По его словам, одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.Подписывайтесь на наш YouTube канал
К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь.
На месте происшествия работают соответствующие службы.
Отметим, в последние дни Запорожье под постоянным вражеским огнем.
Так, в ночь на 23 сентября армия страны-агрессора РФ выпустила по Запорожью 10 ракет. Враг попал в объекты инфраструктуры.
А утром 22 сентября оккупанты обстреляли Запорожье. В результате удара пострадала гражданская инфраструктура и люди. Известно об одном погибшем.
А 21 сентября армия РФ запустила пять ракет по трем районам Запорожья. Целью врага стали объекты инфраструктуры и дома частного сектора.