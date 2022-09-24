Оккупанты выпустили пять ракет по Запорожью: есть жертвы

В ночь на 24 сентября армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Запорожье. Враг выпустил по городу 5 ракет. Один человек погиб, 7 человек ранены.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг совершил ракетную атаку на Запорожье. Известно о не менее пяти прилетов по городу. Поражены объекты инфраструктуры", - отметил Старух.

По его словам, одна вражеская ракета попала в жилищный сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме.

К сожалению, один человек погиб, 7 человек ранены. Им оказана медицинская помощь.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянным вражеским огнем.

Так, в ночь на 23 сентября армия страны-агрессора РФ выпустила по Запорожью 10 ракет. Враг попал в объекты инфраструктуры.

А утром 22 сентября оккупанты обстреляли Запорожье. В результате удара пострадала гражданская инфраструктура и люди. Известно об одном погибшем.

А 21 сентября армия РФ запустила пять ракет по трем районам Запорожья. Целью врага стали объекты инфраструктуры и дома частного сектора.