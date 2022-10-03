Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: есть пострадавшие

Сегодня, 3 октября, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг произвел ракетный обстрел областного центра. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", - отметил он.

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города.

"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется", - отметил Куртев.

Отметим, мощные взрывы слышали в нескольких районах города.

Напомним, утром 2 октября российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.