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Оккупанты ударили ракетами по Запорожью: есть пострадавшие
Сегодня, 3 октября, армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Враг произвел ракетный обстрел областного центра. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются", - отметил он.
Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушениям подверглась инфраструктура города.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы. Более подробная информация выясняется", - отметил Куртев.
Отметим, мощные взрывы слышали в нескольких районах города.
Напомним, утром 2 октября российские оккупационные войска попали по Запорожью и пригороду четырьмя ракетами С300.
Ранее сообщалось, что утром 30 сентября россияне нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. В результате обстрела погибли 30 человек и еще 88 были ранены.