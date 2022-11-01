Оккупанты оставляют даже раненых медиков на поле боя - СБУ (ВИДЕО)

Российские оккупанты покинули раненую фельдшерку на поле боя, ее нашли украинские военные и оказали помощь.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что женщина отправилась на войну в Украину добровольцем. В первом же бою их штурмовую бригаду разбили ВСУ, а россияне оставили фельдшерку истекать кровью на поле боя.

"Обещали, что заберут. Я начала просить, чтобы хоть как-то забросили аптечку, потому что пепешки (комплекты под первую медицинскую помощь, - ред.) закончились, а кровотечение не останавливалось ни у меня, ни у ребят. Надеялись, что эвакуация все же будет. Но уже пришло понимание, что за нами не придут", - рассказывает пленная.

В СБУ сообщили, что женщину, без сознания от потери крови, нашли украинские бойцы. Они предоставили российскому медику первую помощь, подарив еще один шанс на жизнь.

В спецслужбе добавили, что более 72 тыс. захватчиков уже ощутили сопротивление украинских защитников и призвали россиян звонить на "горячую линию" по номерам +380665803498, +380931192984 и сдаваться в плен, чтобы спасти свою жизнь.

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор, в котором один из оккупантов рассказывает отцу, что у российских войск нет техники – один танк не едет, второй не стреляет.