СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского агента, который корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута и передавал оккупантам информацию об их "результатах".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Помимо этого, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ. Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже идентифицировали сотрудники", - говорится в сообщении.

Для коммуникации с оккупантами задержанный использовал анонимный канал в одном из мессенджеров, а разведданные переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности.

Правоохранители во время задержания злоумышленника обнаружили у него мобильный телефон из доказательствами скрытой передачи закрытой информации в РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области. Он собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории региона.