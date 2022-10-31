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Преступность
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СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)

СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области российского агента, который корректировал ракетно-артиллерийские обстрелы по инфраструктуре Бахмута и передавал оккупантам информацию об их "результатах".

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Помимо этого, злоумышленник объезжал территорию района для скрытого наблюдения за местами временного расположения и маршрутами перемещения подразделений ВСУ. Собранные разведданные он передавал своему российскому "координатору". Им оказался представитель спецслужб страны-агрессора, личность которого уже идентифицировали сотрудники", - говорится в сообщении.

Для коммуникации с оккупантами задержанный использовал анонимный канал в одном из мессенджеров, а разведданные переправлял в виде медиафайлов с подробным описанием объектов и местности.

Правоохранители во время задержания злоумышленника обнаружили у него мобильный телефон из доказательствами скрытой передачи закрытой информации в РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении.

Фото 2 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)
Фото: пресс-служба СБУ
Фото 3 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)
Фото: пресс-служба СБУ
Фото 4 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)
Фото: пресс-служба СБУ
Фото 5 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)
Фото: пресс-служба СБУ
Фото 6 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)
Фото: пресс-служба СБУ
Фото 7 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)
Фото 8 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Бахмуту (ФОТО)

Напомним, контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области. Он собирал информацию о местах временной дислокации и перемещении подразделений сил обороны на территории региона.