В СБУ ответили на вопрос оккупантов о том, "как бы скорее убежать"

Служба безопасности Украины перехватила разговор российских военных, из которого стало известно, что россияне все чаще задумываются, как сбежать из Украины. В СБУ напомнили оккупантам, что лучший способ - сдаться в плен.

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Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Личный состав ВС РФ паникует из-за точности ракетных и артиллерийских войск Украины. В перехватах, сделанных Службой безопасности, оккупанты признают, что под артиллерийским огнем выживают 1 из 20.

"У нас людей просто нет... У нас было, как бы, 8 рот по 120 человек. Так вот, из 8 рот осталось 45... А эта война – артиллерийская. "Грады", "Ураганы", "Смерчи", "Торнадо", "Вихри" вообще не затыкаются", – рассказывает российский военный, воюющий на Донецком направлении.

Другой захватчик обращает внимание, что украинские военные эффективно и точно используют артиллерийские установки. При этом он акцентирует внимание на том, что россияне не обладают навыками использования оружия на достаточном уровне для ведения войны против украинцев.

"У них артиллерия стреляет ах*енно. Разрывает нах*й БТР пополам. А наши ваще, ни*уя стрелять не умеют. Я то думаю как бы съ*баться побыстрее отсюда", – рассказывает он другу.

Оба захватчика задумываются над вариантами побега с войны.

"Все, кто не хочет быть расходным материалом на этой войне, не медлите с принятием единственно правильного решения. Сдаться в плен - значит сохранить жизнь", - рекомендуют в СБУ.

Военные ВС РФ могут получить более подробную информацию о том, как это сделать по телефонам: +380665803498, +380931192984.

"Украинцы, делитесь этими номерами со своими знакомыми и родственниками в России. Каждый оккупант, сложивший оружие, – минус одна угроза для наших родных и близких", — призвали в спецслужбе.

Ранее из перехваченного разговора оккупантов стало известно, что у профессиональных военных армии страны-агрессора РФ гораздо лучшая подготовка, чем у только что мобилизованных, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на украинской земле около 2 месяцев, оккупанты целыми подразделениями разрывают контракты.