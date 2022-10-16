Зэков расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска: как работают российские "заградотряды"

Служба безопасности Украины перехватила телефон разговор российского военного, в котором он объясняет, как работают российские "заградотряды". Оккупант рассказывает своей жене, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

Он рассказывает своей жене, что "по документам" он вообще не должен быть на войне, – ведь по плану сейчас должен быть на учениях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на учении!" – объясняет рашист.

"Так что если оккупанты хотят уцелеть и сохранить свою жизнь, советуем им единственно правильный способ – сдаться в плен украинским защитникам", - посоветовали в СБУ.

В ведомстве напомнили, что для российских военных и их родственников работает горячая линия +380665803498, +380931192984.

Отметим, в России уже появляются сообщения о первых случаях гибели в Украине недавно мобилизованных. А плохая подготовка солдат вызвала новую критику в адрес военного командования.

Напомним, по материалам СБУ подозрение за наемство получил гражданин республики Беларусь, приехавший убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут".