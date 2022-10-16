Зеків розстрілюють мобілізовані новачки, а тих - регулярні війська: як працюють російські "заградзагони"

Служба безпеки України перехопила телефону розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят", – бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що "за документами" він взагалі не повинен бути на війні, – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на учении!" – пояснює рашист.

"Тож якщо окупанти хочуть вціліти і зберегти своє життя, радимо їм єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам", - порадили в СБУ.

У відомстві нагадали, що для російських військових та їхніх родичів працює гаряча лінія: +380665803498, +380931192984.

Зазначимо, у Росії вже з'являються повідомлення про перші випадки загибелі в Україні нещодавно мобілізованих. А погана підготовка солдатів викликали нову критику на адресу військового командування.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ підозру за найманство отримав громадянин республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут".