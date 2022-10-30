Профессиональные военные РФ не выдерживают давления ВСУ и массово пишут рапорты на расторжение контрактов

У профессиональных военных армии страны-агрессора РФ гораздо лучшая подготовка, чем у мобилизованных, но даже ее мало, чтобы выжить в Украине. Так что провоевав на украинской земле около 2 месяцев, оккупанты целыми подразделениями разрывают контракты.

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Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, перехваченный СБУ.

"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Мы здесь уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили..." - рассказывает жене контрактник русской армии.

Он жалуется на безумные потери от ВСУ и на то, что российское командование сильно "косячит".

Теперь этот доброволец "не готов за них умирать".

"А если контракты разорвать не получится, российские военные могут сдаться в плен и сохранить свою жизнь", - напоминают в СБУ.

Напомним, ранее СБУ перехватила телефонный разговор российского военного, в котором он объясняет, как работают российские "заградотряды". Оккупант рассказывает своей жене, что заключенных расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска русской армии.