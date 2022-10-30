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Професійні військові РФ не витримують натиску ЗСУ і масово пишуть рапорти на розірвання контрактів
У професійних військових армії країни-агресора РФ набагато краща підготовка, ніж у щойно мобілізованих , але навіть її замало, щоб вижити в Україні. Тож провоювавши на українській землі близько 2 місяців, окупанти цілими підрозділами розривають контракти.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
"Короче, мы сегодня будем писать рапорта о расторжении контракта в связи с несоблюдением условий... Нех#й нам тут делать, это мы так решили… Мы тут уже два месяца воюем, а нам ни копейки не заплатили…" - розповідає дружині контрактник російської армії.
Він скаржиться на шалені втрати від ЗСУ і на те, що російське командування сильно "косячить".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тож тепер цей доброволець "не готовий за них помирати".
"А якщо контракти розірвати на вийде, російські військові можуть здатися в полон і зберегти своє життя", - нагадують в СБУ.
Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.