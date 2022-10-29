В РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку (ВІДЕО)

Про такий спосіб набору "добровольців" на війну в Україні розповів співробітникам СБУ черговий полонений з РФ, повідомляє пресслужба відомства.

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Як зазначають в СБУ, уродженцю Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату.

"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", - розповідає чоловік, як став стрільцем в армії РФ.

Каже, що їх, "новобранців", обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість, за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.

Під вогнем ЗСУ "добровольчий" підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.

"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег"", - підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України перехопила телефону розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.