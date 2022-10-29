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В РФ чоловікам пропонують вбивати українців в обмін на списання боргів за комуналку (ВІДЕО)
Про такий спосіб набору "добровольців" на війну в Україні розповів співробітникам СБУ черговий полонений з РФ, повідомляє пресслужба відомства.
Як зазначають в СБУ, уродженцю Бєлгорода, наприкінці літа прийшла повістка з військкомату.
"Мне предложили, так как у меня много долгов и задолженность по квартплате, предложили списание долгов в обмен на подписание контракта", - розповідає чоловік, як став стрільцем в армії РФ.
Каже, що їх, "новобранців", обіцяли тримати на кордоні з Україною. Натомість, за тиждень після підписання контракту, перекинули в зону бойових дій на Донецькому напрямку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Під вогнем ЗСУ "добровольчий" підрозділ був вщент розбитий за тиждень. Ті ж, кому вдалося вціліти, вирішили добиратися пішки до російського кордону. Та після понад 3-х тижнів блукань його взяли в полон бійці Сил оборони України.
"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він таки виграв, бо вцілів, на відміну від більшості своїх "колег"", - підкреслюють в СБУ.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України перехопила телефону розмову російського військового, у якій він пояснює, як працюють російські "заградзагони". Окупант розповідає своїй дружині, що ув’язнених розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська російської армії.